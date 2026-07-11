Raih Rekor MURI, DDTC Library Rujukan Edukasi dan Perumusan Kebijakan Pajak

jpnn.com, JAKARTA -

Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI) resmi menyerahkan piagam penghargaan sekaligus medali kepada DDTC pada hari ini, Jumat (10/7/2026).

Penyerahan yang dilakukan bertepatan dengan momentum HUT ke-19 DDTC ini dilakukan langsung di DDTC Library, lantai 2 Menara DDTC, Jakarta.

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Piagam dan medali diserahkan untuk pencatatan rekor DDTC Library sebagai Perpustakaan Pajak yang Memiliki Koleksi Literatur Perpajakan Terbanyak. Penyerahan dilakukan Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri kepada Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi.

Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri mengatakan rekor Perpustakaan Pajak yang Memiliki Koleksi Literatur Perpajakan Terbanyak memang terpecahkan dan layak diberikan kepada DDTC Library. Harapannya, rekor ini menginspirasi seluruh pihak di Indonesia.

"Secara faktual [DDTC Library] memang layak memecahkan rekor. Harapan kami, pasti harapan Bapak juga, supaya rekor ini menginspirasi setiap warga bangsa untuk memperbarui dan memperkuat literasi tentang pajak dan segala aspeknya. Makin banyak yang ngerti pajak," ujarnya.

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Pemerintah, sambung Yusuf, juga sering menyampaikan bahwa pajak belum optimal. Di satu sisi, masyarakat awam juga melihat bahwa pajak sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam posisi sebagai warga negara, pada akhirnya hanya menerima saja bahwa pajak sebagai suatu kewajiban.

Dia berharap masyarakat bisa mendapat manfaat dari keberadaan DDTC Library, terutama sebagai sumber literatur perpajakan untuk para akademisi dan pemangku kebijakan. Terlebih, pajak merupakan multidisplin ilmu.