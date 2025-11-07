Raih Sejumlah Prestasi, Brantas Abipraya Perkuat Komitmen untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya terus menunjukkan kiprah dan kinerja gemilangnya dalam membangun infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Melalui berbagai proyek strategis dan inovasi yang berorientasi pada kualitas serta efisiensi, Brantas Abipraya berhasil menorehkan sejumlah prestasi yang memperkuat posisinya sebagai perusahaan konstruksi unggul dan berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan program Asta Cita, Brantas Abipraya konsisten mengusung semangat “Abipraya untuk Indonesia”, sebuah komitmen untuk terus berkontribusi aktif terhadap pembangunan negeri, tidak hanya melalui proyek fisik, tetapi juga lewat pemberdayaan masyarakat dan penerapan prinsip berkelanjutan (sustainability).

“Setiap prestasi yang diraih Brantas Abipraya menjadi bukti nyata semangat transformasi dan dedikasi seluruh insan Abipraya. Kami percaya, keberhasilan Brantas Abipraya bukan hanya diukur dari seberapa banyak proyek yang diselesaikan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan semangat transformasi dan inovasi berkelanjutan, kami terus berupaya membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujar Suradi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Brantas Abipraya.

Brantas Abipraya telah mencatat berbagai capaian penting, beberapa keberhasilan dalam menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti bendungan, jalan tol, dan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan nasional.

Beberapa Proyek pun mengantongi banyak penghargaan, salah satunya dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), sebanyak 15 MURI.

“Hingga saat ini Brantas Abipraya telah mengantongi total 168 penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi kami dalam memperkuat tata kelola, inovasi, dan kolaborasi seluruh Insan Abipraya di tengah dinamika ekonomi global,” imbuh Suradi.

Sejalan dengan semangat Asta Cita, Brantas Abipraya berupaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi manusia dan lingkungan.