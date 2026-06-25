Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Raih Sertifikat AEO dari Bea Cukai, Bridgestone Indonesia Siap Perkuat Daya Saing Ekspor

Kamis, 25 Juni 2026 – 20:30 WIB
Raih Sertifikat AEO dari Bea Cukai, Bridgestone Indonesia Siap Perkuat Daya Saing Ekspor - JPNN.COM
Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno (tengah) menerima sertifikat AEO dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama di Jakarta, Rabu (16/6/2026). Foto: Dokumentasi Bridgestone Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) bertepatan dengan perayaan 50 tahun kiprahnya di Indonesia resmi menerima sertifikat AEO (Authorized Economic Operator) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta pada Rabu (16/6).

Sertifikat AEO diberikan Bea Cukai sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai operator ekonomi terpercaya dalam rantai pasok perdagangan internasional.

Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno menyampaikan pihaknya mengapresiasi Ditjen Bea dan Cukai yang selama ini telah memberikan pendampingan, pelayanan, dan bersinergi dalam aktivitas ekspor dan impor Bridgestone Indonesia.

Baca Juga:

"Kami merasakan manfaat yang besar, terutama dari segi percepatan arus barang serta berbagai kemudahan lainnya. Pencapaian ini juga kami bagikan kepada kantor Bridgestone regional kami, yakni Bridgestone Asia Pacific India dan China (BS-APIC)," ujar Mukiat Sutikno dalam keterangan resminya, Kamis (25/6).

Raih Sertifikat AEO dari Bea Cukai, Bridgestone Indonesia Siap Perkuat Daya Saing Ekspor

Sertifikat AEO yang diberikan kepada Bridgestone Indonesia. Foto: Dokumentasi Bridgestone Indonesia

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan program AEO merupakan bentuk kemitraan strategis antara Bea dan Cukai dan dunia usaha untuk membangun rantai pasok perdagangan internasional yang berkualitas.

Baca Juga:

“AEO merupakan simbol perusahaan terpercaya yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola rantai pasok yang baik," kata Budi.

Menurut Budi, dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperoleh pengakuan AEO diharapkan daya saing perusahaan Indonesia dalam perdagangan internasional semakin meningkat.

Sertifikat AEO yang diberikan Ditjen Bea Cukai menjadi bukti nyata komitmen Bridgestone Indonesia dalam memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bridgestone Indonesia  Bridgestone  sertifikat AEO  Bea Cukai  Mukiat Sutikno  ekspor  impor 
BERITA BRIDGESTONE INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp