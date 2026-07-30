Raih Top Brand Award 2026, JEC Tegaskan Kepercayaan Kunci Utama Layanan Kesehatan Mata

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah banyaknya opsi fasilitas medis saat ini, dikenal oleh publik saja tidaklah cukup bagi sebuah institusi kesehatan. Kesadaran harus berjalan beriringan dengan kepercayaan, terutama ketika menyangkut kesehatan penglihatan dan kualitas hidup pasien.

Prinsip tersebut ditegaskan oleh JEC Eye Hospitals and Clinics usai kembali meraih penghargaan Top Brand Award 2026 untuk kategori Rumah Sakit Mata.

Capaian ini menjadi cerminan atas reputasi dan rekam jejak yang dibangun JEC selama 42 tahun di Indonesia.

Senior Direktur Pengembangan dan Pendidikan JEC Eye Hospitals and Clinics, Prof. Tjahjono D. Gondhowiarjo menyampaikan kepercayaan masyarakat tidak terbentuk secara instan, melainkan dari konsistensi layanan, kompetensi dokter, hingga ketepatan diagnosis.

"Dalam layanan kesehatan, awareness dan trust sama-sama penting. Dikenal luas oleh masyarakat harus berjalan bersama kemampuan untuk menjaga kepercayaan melalui layanan yang aman, tepat, dan berkualitas. Karena itu, Top Brand Award 2026 memiliki makna penting bagi JEC Eye Hospitals and Clinics, karena mencerminkan bagaimana masyarakat melihat konsistensi yang telah kami bangun selama 42 tahun," ujar Prof. Tjahjono.

Dia menambahkan pasien yang datang tidak hanya mencari tindakan medis, tetapi juga rasa aman.

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"Inilah DNA yang terus dijaga JEC Eye Hospitals and Clinics, yaitu menghadirkan layanan kesehatan mata yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga dekat dengan kebutuhan pasien," tambahnya.

Pencapaian Top Brand Award 2026 ini terasa istimewa karena hadir di tengah momentum penting JEC yang resmi melantai di bursa saham melalui PT Nitrasanata Dharma Tbk dengan kode emiten JECX.