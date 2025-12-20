Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Raihan Emas Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Melampaui Target Kemenpora

Sabtu, 20 Desember 2025 – 19:37 WIB
Raihan Emas Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Melampaui Target Kemenpora - JPNN.COM
Selebrasi Dina Aulia dan Emilia Nova seusai mempersembahkan medali SEA Games 2025. Foto: NOC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Prestasi kontingen Indonesia di SEA Games 2025 mampu melampaui target yang diberikan Kemenpora.

Tercatat tim Merah Putih finis di posisi kedua dengan mengoleksi 333 medali dengan perincian, 91 emas, 112 perak, dan 130 perunggu.

Catatan tersebut melebihi target yang diberikan Kemenpora RI setelah pada awalnya hanya mengharapkan meraih 80 medali emas.

Baca Juga:

Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari memberikan apresiasi kepada prestasi yang telah ditorehkan kontingen Merah Putih.

“Capaian medali emas dan prestasi luar biasa yang diraih Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025 adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan panjang.”

“Ini bukan hanya kemenangan di arena pertandingan, tetapi kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Okto.

Baca Juga:

Okto berharap prestasi di SEA Games menjadi sasaran antara dalam pembinaan prestasi olahraga nasional.

Ajang ini menjadi bagian dari proses menuju multievent yang lebih besar, seperti Asian Games Nagoya 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028.

Prestasi kontingen Indonesia di SEA Games 2025 mampu melampaui target yang diberikan Kemenpora

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenpora  SEA Games 2025  Kontingen Indonesia  Medali Emas 
BERITA KEMENPORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp