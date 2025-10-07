Raim Laode Beri Warna Baru dalam Lagu Pergilah Kasih

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raim Laode kembali menyuguhkan karya terbaru dengan merilis lagu Pergilah Kasih.

Lagu tersebut merupakan salah satu hit legendaris dari Chrisye dan sempat dipopulerkan kembali oleh D'MASIV.

Liriknya yang sederhana namun menyentuh serta perpaduan melodi yang kuat, membuat lagu Pergilah Kasih terus relevan lintas generasi.

Pergilah Kasih bercerita tentang ketulusan melepaskan seseorang yang dicintai, meski harus merasakan sakitnya perpisahan.

Berbeda dengan karya sebelumnya yang lekat dengan nuansa akustik, Raim Laode kini menghadirkan interpretasi baru dengan balutan musik city pop.

Aransemen tersebut memberikan warna segar, sekaligus membawa nuansa nostalgia era 80-an. Suara unik Raim Laode menambah dimensi berbeda, membuat lagu terasa familiar namun tetap fresh.

"Lewat Pergilah Kasih, aku ingin memberi penghormatan pada sebuah karya besar yang sudah begitu lama hidup di hati pendengar, sekaligus menghadirkan warna baru untuk generasi sekarang," kata Raim Laode.

Konsep music video Pergilah Kasih juga membawa cerita emosional tentang sepasang kekasih yang memiliki mimpi besar untuk berpameran karya seni bersama.