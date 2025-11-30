Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rais Aam Sebut Semua Keputusan PBNU Atas Nama Gus Yahya Tidak Sah

Minggu, 30 November 2025 – 06:28 WIB
Rais Aam Sebut Semua Keputusan PBNU Atas Nama Gus Yahya Tidak Sah - JPNN.COM
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar. Foto; dok PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai ketua umum.

Pernyataan tegas Rais Aam ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11) malam.

KH Miftachul Ahyar menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final. Karena itu Gus Yahya sapaan Yahya Cholil Staquf  tidak punya jabatan melekat di PBNU.

Baca Juga:

“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegasnya.

Miftachul menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Gus Yahya tidak lagi memiliki legitimasi.

Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi terkini dan fakta di lapangan.

Baca Juga:

“Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” kata dia.

Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.

Rais Aam Miftachul Ahyar menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Gus Yahya tidak lagi memiliki legitimasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  Rais Aam PBNU  Miftachul Ahyar  Gus Yahya  Yahya Cholil Staquf  KH Miftachul Akhyar  NU 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp