Rais Syuriyah Tegaskan NU Jabar Tak Pernah Mendukung Calon Kapolri Baru

jpnn.com - Rais Syuriyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH Abun Bunyamin menegaskan bahwa pernyataan dukungan kepada salah satu figur untuk menjadi kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bukan merupakan sikap resmi PWNU Jawa Barat.

Menurut KH Abun, pernyataan yang disampaikan Ketua PWNU Jawa Barat Juhadi Muhammad merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili organisasi.

“Pernyataan itu merupakan pendapat pribadi. Tidak pernah dibahas dan diputuskan melalui mekanisme organisasi PWNU Jawa Barat sehingga tidak dapat disebut sebagai sikap resmi organisasi,” ujar KH Abun Bunyamin.

Sebagai Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat, KH Abun menyayangkan munculnya pernyataan tersebut karena berpotensi menimbulkan kesan bahwa PWNU Jawa Barat terlibat dalam dukung-mendukung calon Kapolri.

KH Abun juga menegaskan bahwa hubungan antara NU dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ini terjalin sangat baik.

Kapolri dinilai banyak membantu dan mendukung berbagai kegiatan keagamaan, sosial, serta pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh NU.

“Selama ini hubungan Kapolri dengan NU sangat baik. Pengurus dan warga NU juga merasa nyaman karena Polri selalu hadir membantu berbagai kegiatan NU dan pesantren,” katanya.

KH Abun menambahkan, kedekatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan para ulama tidak hanya ditunjukkan dalam forum-forum resmi.