Raisa Berbagi Rasa di Konser Love & Let Go

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa baru saja sukses menggelar salah satu konser terbaiknya. Pertunjukan bertajuk 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' itu terjadi di Jakarta Convention Center pada Sabtu (6/6) dan Minggu (7/6).

Tidak hanya berhasil menyuguhkan kolaborasi musikal yang megah bersama Andi Rianto dan Magenta Orchestra, Raisa dalam konser yang dipromotori JUNI Concert dan Antara Suara itu juga mampu berbagi perasaan dari kisah personalnya secara komplit. Tidak hanya tentang suka, tetapi juga duka.

Raisa Live in Concert: Love & Let Go mengusung konsep moviechestra. Lagu-lagu hit Raisa diaransemen ulang oleh Andi Rianto bersama Magenta Orchestra, menghadirkan nuansa musikal yang sinematik layaknya soundtrack film. Begitu juga perjalanan kehidupan yang telah dilalui Raisa.

Konser Raisa kali ini dibagi dalam 4 babak. Antara lain, Babak 1: Saat Jumpa yang Pertama, Babak 2: Apa Maumu?, Babak 3: Kejutan Tengah Cerita, Babak 4: Badai Pun Sudah Kita Lalui. Tiap fase punya repertoar masing-masing yang menggambarkan suasana hati Raisa saat itu.

Meski tidak sebesar kapasitas konser Raisa di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 2023, Raisa Live in Concert: Love & Let Go juga disambut antusias tinggi penggemar. Buktinya, tiket hari pertama sold out, dan tiket hari kedua juga nyaris terjual habis. Hal tersebut juga membuktikan bahwa daya tarik Raisa sebagai salah seorang diva paling bersinar saat ini sungguh luar biasa.

Raisa Live in Concert: Love & Let Go hari pertama, Sabtu (6/6), berlangsung malam hari. Berbeda dengan konser hari kedua, Minggu (7/6) yang diadakan mulai siang hari. Salah satu opsi yang layak dinormalisasi ke depannya untuk penyelenggara konser musik di Indonesia. Banyak penonton mengaku puas dan masih segar ketika menyaksikan konser dari siang hingga petang, ketimbang malam hari hingga larut malam.

Pada hari pertama konser, Raisa menggandeng sejumlah kolaborator seperti Ariel NOAH, Anggun, dan Barsena Bestandhi. Dia juga sempat mendapatkan kejutan ulang tahun ke-36 dengan kehadiran Krisyanto, vokalis Jamrud, yang menyanyikan anthem Selamat Ulang Tahun.

Daftar lagu yang dibawakan Raisa pada konser hari kedua sedikit berbeda dibandingkan dengan hari pertama. Selain itu, dia juga mengajak kolaborator seperti Anggun, Barsena Bestandhi, Rony Parulian, dan salah satu kejutan yakni penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung.