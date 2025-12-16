Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Raisa Cerai dari Hamish Daud, Begini Penjelasan Kuasa Hukum

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:29 WIB
Raisa Cerai dari Hamish Daud, Begini Penjelasan Kuasa Hukum - JPNN.COM
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/raisa6690

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raisa dan Hamish Daud akhirnya resmi bercerai.

Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai Raisa terhadap Hamish Daud.

Keputusan tersebut ditetapkan secara verstek lantaran Hamish Daud selaku tergugat tidak pernah hadir selama persidangan.

Baca Juga:

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis telah mengonfirmasi mengenai putusan cerai kliennya.

"Alhamdulillah sudah putus verstek ya, mengabulkan gugatan dan menyatakan perkawinan antara Raisa dan Hamish putus karena perceraian," ungkap Putra Lubis, Selasa (16/12).

Menurutnya, perihal hak asuh anak telah disepakati oleh Raisa dan Hamish Daud di luar persidangan.

Baca Juga:

Raisa sepakat untuk melakukan co-parenting dengan Hamish Daud terhadap putrinya, Zalina.

"Baik jadi fokus Raisa dan Hamish hanya terkait status pernikahan saja yang kini sudah diputus bercerai, soal hak asuh sudah sepakat dengan co-parenting," bebernya.

Pasangan selebritas Raisa dan Hamish Daud akhirnya resmi bercerai. Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai Raisa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raisa  Hamish Daud  Raisa dan Hamish Daud  Raisa cerai 
BERITA RAISA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp