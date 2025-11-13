Close Banner Apps JPNN.com
Raisa dan Barsena Bestandhi Beri Kejutan untuk Pendengar

Kamis, 13 November 2025 – 15:15 WIB
Raisa dan Barsena Bestandhi. Foto: Dok. Roommate Project

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa kembali memberi kejutan untuk para pendengar setia yakni berupa karya yang timeless dan autentik.

Dia menghadirkan kolaborasi spesial bersama Barsena Bestandhi untuk lagu Bila dalam versi live. Bila merupakan salah satu lagu yang bersemayam dalam album terbarunya, ambiVert.

Lagu Bila versi live dirilis melalui kerja sama dengan Roommate Project dalam program See You On Wednesday, dan sudah tersedia di seluruh platform musik digital.

Awalnya merupakan video pertunjukan yang intim di kanal YouTube Roommate Project, versi live itu sukses menangkap energi dan chemistry tulus dari kedua musisi tersebut.

Jauh dari polesan studio yang berlebihan, performa live Raisa dan Barsena terasa seperti ajakan hangat untuk duduk bersama di sebuah ruang yang nyaman, tempat di mana musik dan perasaan bertemu secara alami.

Bila versi live menonjolkan aransemen yang organik dan vokal kedua penyanyi yang saling melengkapi, menciptakan harmoni yang terasa segar sekaligus akrab.

Raisa dan Barsena sekali lagi membuktikan bahwa kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam musik; sebuah kualitas yang selalu menemukan jalannya untuk menyentuh pendengar secara mendalam.

Dengarkan Raisa - Bila (feat. Barsena Bestandhi) Live From See You On Wednesday dibantu oleh Producer Roomate Project: Raymond Aditya dan Aldi Fachrobby.

