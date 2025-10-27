Raisa dan Hamish Daud: Bukan Karena Menyerah, Tetapi Kami Berusaha Bijaksana

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raisa dan Hamish Daud menyampaikan pernyataan resmi terkait proses perceraian.

Melalui unggahan di Instagram, keduanya menyatakan sudah memikirkan secara matang-matang sebelum akhirnya sepakat berpisah.

"Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama, dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing, sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian," ungkap Raisa, Minggu (26/10).

"Sepanjang prosesnya, kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain dengan sebaik-baiknya. Kami berharap agar masing-masing dari kami dapat menemukan kedamaian dan bisa terus bertumbuh: sebagai individu, sebagai orang tua bagi Zalina, dan sebagai pekerja profesional di bidang kami masing-masing," sambungnya.

Pemilik album ambiVert itu mengatakan dirinya dan Hamish Daud bakal tetap berhubungan baik meski berpisah.

Selain itu, Raisa dan Hamish Daud memastikan akan merawat anaknya, Zalina secara bersama-sama.

"Hubungan kami tetap baik, meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami, dengan terus hadir bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang," jelasnya.

Raisa dan Hamish Daud juga memohon pengertian semua pihak untuk bisa ikut menjaga ruang pribadi serta masa depan Zalina.