Raisa dan Hamish Daud Cerai Baik-Baik, Kuasa Hukum: Fokus Demi Anak

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis memastikan perceraian kliennya dengan Hamish Daud dilakukam secara baik-baik.

Saat ini, pasangan selebritas tersebut sedang mejalani sidang perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

"Ya, perpisahannya secara baik-baik. Artinya bukan saya saja yang sampaikan, ya dari Mas Hamish-nya juga sudah sampaikan bahwa perpisahannya baik-baik," ujar Putra Lubis di PA Jakarta Selatan, Senin (17/11).

Dia mengatakan bahwa fokus kliennya dan Hamish Daud saat ini ialah menjaga hubungan mereka, terutama demi sang putri sematawayang.

"Saat ini fokusnya adalah menjaga hubungan baik dan juga fokus membesarkan anak," kata Putra Lubis.

Oleh karena itu, Raisa dan Hamish Daud pun masih menjalin komunikasi yang baik hingga saat ini.

Terlebih, fokus pasangan tersebut ialah membesarkan sang buah hati, meski keduanya memutuskan untuk bercerai.

"Masih. Komunikasinya bagus. Mas Hamish juga sudah menyampaikan ya, fokusnya sekarang menjaga hubungan baik dan juga untuk membesarkan anak," tutur Putra Lubis.