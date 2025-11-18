Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Raisa dan Hamish Daud Kompak Absen di Sidang Cerai, Kenapa?

Selasa, 18 November 2025 – 00:06 WIB
Raisa dan Hamish Daud Kompak Absen di Sidang Cerai, Kenapa? - JPNN.COM
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/raisa6690

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penyanyi Raisa dan suaminya, Hamish Daud kompak tidak hadir dalam sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (17/11).

Raisa hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya dalam menghadiri sidang tadi.

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis mengungkapkan alasan kliennya berhalangan hadir.

Baca Juga:

"Kalau dari penggugat sih memang ada kegiatan, kemudian ada hal-hal konsen tersendiri yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa hadir," ujar Putra Lubis di PA Jakarta Selatan, Senin.

Ditanyai kemungkinan gugatan perceraian bakal digugurkan apabila Raisa tak kunjung hadir dalam persidangan, dia menyebut hal itu merupakan wewenang pihak pengadilan.

"Jadi, intinya itu, kan, saya rasa soal gugur, soal apa namanya, soal-soal teknis terkait hukum acara. Itu, kan, itu saya rasa kewenangan pengadilan ya," kata Putra Lubis.

Baca Juga:

Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya akan kooperatif dan mengikuti arahan dari majelis hakim.

Dia mengatakan pihaknua bakal berupaya maksimal memenuhi setiap imbauan dan masukan dari pengadilan demi kelancaran jalannya sidamg.

Penyanyi Raisa dan suaminya, Hamish Daud kompak tak hadir dalam sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (17/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raisa  Hamish Daud  sidang cerai  Pengadilan Agama 
BERITA RAISA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp