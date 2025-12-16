Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Gosip

Raisa dan Hamish Daud Resmi Bercerai

Selasa, 16 Desember 2025 – 15:04 WIB
Raisa dan Hamish Daud Resmi Bercerai
Penyanyi Raisa Andriana. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai Raisa Andriana terhadap Hamish Daud.

Keputusan itu ditetapkan secara verstek, mengingat Hamish Daud selaku tergugat tak pernah hadir selama persidangan.

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis pun mengonfirmasi mengenai putusan cerai kliennya tersebut.

"Alhamdulillah sudah putus verstek ya, mengabulkan gugatan dan menyatakan perkawinan antara Raisa dan Hamish putus karena perceraian," ujar Putra Lubis saat dikonfirmasi awak media, Selasa (16/12).

Dia mengatakan bahwa perihal hak asuh anak telah disepakati oleh Raisa dan Hamish Daud di luar persidangan.

Pelantun Awal Kisah Selamanya itu sepakat untuk melakukan co-parenting dengan Hamish Daud terhadap putri sematawayang mereka, Zalina.

"Baik jadi fokus Raisa dan Hamish hanya terkait status pernikahan saja yang kini sudah diputus bercerai, soal hak asuh sudah sepakat dengan co-parenting," ucap Putra Lubis.

Ditanyai soal respons kliennya mengenai putusan tersebut, dia menuturkan, Raisa menerimanya dengan baik.

Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai Raisa Andriana terhadap Hamish Daud.

