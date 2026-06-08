Raisa dan Sung Si-kyung Beri Kejutan saat Konser Love & Let Go

Senin, 08 Juni 2026 – 13:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa memberi kejutan saat menggelar 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada hari kedua, Minggu (7/6).

Dia berkolaborasi dengan penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung, yang berjuluk King of Ballad.

"Secret guest ini datangnya jauh-jauh, naik pesawat, sampai, langsung latihan. Kariernya luar biasa banget, dijuluki King of Ballad," tambahnya," kata Raisa di atas panggung.



Kehadiran Sung Si-kyung langsung disambut tepuk tangan dan teriakan ribuan penonton Raisa Live in Concert: Love & Let Go.

Raisa dan Sung Si-kyung kemudian menyanyikan Endless Love, lagu ballad ciptaan Lionel Richie yang rilis 1991. Suara merdu kedua penyanyi begitu menyatu hingga membuat penonton larut dalam romantisme.

Sung Si-kyung kemudian menyapa hadirin yang memadati Jakarta Convention Center.

Selain bertanya kabar dan mengungkapkan kesan pada kedatangan kedua ke Jakarta, dia juga bercerita mengenai kolaborasi dengan Raisa.

"Raisa tampil dalam konserku pada Mei di Korea. Aku berpikir harus melakukan hal yang sama, terima kasih," ucap Sung Si-kyung.

Tidak hanya berduet di atas panggung, Raisa dan Sung Si-kyung ternyata juga telah menyiapkan lagu kolaborasi.