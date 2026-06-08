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JPNN.com - Entertainment - Musik

Raisa dan Sung Si-kyung Beri Kejutan saat Konser Love & Let Go

Senin, 08 Juni 2026 – 13:03 WIB
Raisa dan Sung Si-kyung Beri Kejutan saat Konser Love & Let Go - JPNN.COM
Raisa dan Sung Si-kyung saat 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada Minggu (7/6). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa memberi kejutan saat menggelar 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada hari kedua, Minggu (7/6).

Dia berkolaborasi dengan penyanyi asal Korea Selatan, Sung Si-kyung, yang berjuluk King of Ballad.

"Secret guest ini datangnya jauh-jauh, naik pesawat, sampai, langsung latihan. Kariernya luar biasa banget, dijuluki King of Ballad," tambahnya," kata Raisa di atas panggung.

Kehadiran Sung Si-kyung langsung disambut tepuk tangan dan teriakan ribuan penonton Raisa Live in Concert: Love & Let Go.

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Raisa dan Sung Si-kyung kemudian menyanyikan Endless Love, lagu ballad ciptaan Lionel Richie yang rilis 1991. Suara merdu kedua penyanyi begitu menyatu hingga membuat penonton larut dalam romantisme.

Sung Si-kyung kemudian menyapa hadirin yang memadati Jakarta Convention Center.

Selain bertanya kabar dan mengungkapkan kesan pada kedatangan kedua ke Jakarta, dia juga bercerita mengenai kolaborasi dengan Raisa.

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"Raisa tampil dalam konserku pada Mei di Korea. Aku berpikir harus melakukan hal yang sama, terima kasih," ucap Sung Si-kyung.

Tidak hanya berduet di atas panggung, Raisa dan Sung Si-kyung ternyata juga telah menyiapkan lagu kolaborasi.

Penyanyi Raisa memberi kejutan saat menggelar 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada hari kedua, Minggu (7/6).

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TAGS   Raisa  Sung Si Kyung  Raisa dan Sung Si Kyung  konser Raisa 
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