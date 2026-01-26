Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Raisa Gelar Konser ambiVert Tour di Surabaya, Libatkan Rendy Pandugo

Senin, 26 Januari 2026 – 17:27 WIB
Raisa Gelar Konser ambiVert Tour di Surabaya, Libatkan Rendy Pandugo - JPNN.COM
Penyanyi Raisa di kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis (13/2). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa akan menggelar konser ambiVert Tour di Grand City Convex, Surabaya pada 1 Februari 2026.

Juni Concert secara resmi mengumumkan Rendy Pandugo sebagai kolaborator spesial untuk pemberhentian pertama tersebut.

Kota Pahlawan dipilih sebagai kota pembuka perjalanan tur ambiVert Tour, menjanjikan sebuah pengalaman musikal yang segar dan intim bagi para penggemar di Jawa Timur.

Baca Juga:

Dalam pertunjukan itu, Raisa akan membawakan seluruh materi dari album kelimanya, Ambivert, sebuah karya yang mengeksplorasi dualitas emosi manusia.

Kehadiran Rendy Pandugo sebagai tamu spesial diharapkan dapat memperkuat narasi album tersebut melalui kolaborasi panggung yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Penjualan tiket untuk Raisa - ambiVert Tour Surabaya saat ini telah dibuka secara resmi melalui mitra platform Loket.com.

Baca Juga:

Penonton dapat memilih dari dua kategori utama yang tersedia, Premium Standing: Rp 400.000, General Admission: Rp 300.000.

Demi memudahkan para calon penonton, panitia penyelenggara menyediakan fasilitas penukaran tiket fisik pada hari pelaksanaan acara (On the Day) pada 1 Februari 2026 di Grand City Convex, Surabaya.

Penyanyi Raisa akan menggelar konser ambiVert Tour di Grand City Convex, Surabaya pada 1 Februari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raisa  ambiVert  Rendy Pandugo  konser Raisa 
BERITA RAISA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp