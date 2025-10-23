Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Raisa Gugat Cerai Hamish Daud

Kamis, 23 Oktober 2025 – 20:30 WIB
Raisa Gugat Cerai Hamish Daud - JPNN.COM
Raisa dan suaminya, Hamish Daud. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud.

Pasalnya pelantun Serba Salah itu menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Kabar itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid.

"Yang nama yang tadi saudara sebut itu sudah ada," ujar Abid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (23/10).

Dia menyebut bahwa gugatan itu didaftarkan pada 22 Oktober 2025.

Abid mengatakan, pihak kuasa hukum Raisa yang memasukkan gugatan cerai tersebut.

"Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court, pengadilan. Diajukan oleh kuasa hukum," kata Abid.

Dia menuturkan sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud bakal digelar pada awal November mendatang.

