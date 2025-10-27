Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Kuasa Hukum Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa menggugat suaminya, Hamish Daud ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Pasangan selebritas itu pun telah buka suara mengenai keputusan bercerai melalui akun mereka di Instagram.

Tak berbicara banyak, kuasa hukum Raisa, Milano Lubis hanya meminta agar publik bisa menghargai privasi kliennya.

"Saya berharap, tolong hargai privacy mereka. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Intinya semua permasalahan sudah, saya rasa, sudah dibicarakan dengan baik-baik dan ini akan selesai dengan baik-baik dan secepatnya," ujar Milano Lubis di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Minggu (26/10) malam.

Namun, dia enggan berbicara lebih lanjut mengenai perpisahan Raisa dan Hamish Daud.

Milano hanya mengatakan, perpisahan tersebut merupakan keputusan bersama.

"Ya, kita berdoa bersama-sama. Intinya ini keputusan bersama, semuanya inginnya baik-baik, demi anak juga. Kan sudah disampaikan tadi di surat terbukanya Raisa," tuturnya.

Ditanyai mengenai alasan Raisa menggugat cerai, dia enggan menjelaskan. Sebab hal tersebut termasuk dalam materi persidangan.