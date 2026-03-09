Raisa Kagum Lihat Perjuangan Sheila Dara Dampingi Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana menyebut bahwa Sheila Dara merupakan sosok pribadi dan istri yang luar biasa bagi Vidi Aldiano.

Dia bahkan menunjukkan kekagumannya kepada Sheila Dara atas cintanya yang luar biasa terhadap sang suami, Vidi Aldiano.

"Sheila sih luar biasa banget. Ngurus Vidi, benar-benar, aku sangat-sangat salut dan sangat luar biasa ngelihat cintanya Sheila buat Vidi ya," kata Raisa Andriana di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Mantan istri Hamish Daud itu lantas mendoakan yang terbaik untuk mendiang Vidi Aldiano.

Tidak hanya itu, Raisa juga mendoakan agar Sheila Dara maupun anggota keluarga Vidi Aldiano lainnya diberi ketabahan dan keikhlasan dalam merelakan mendiang pelantun 'Nuansa Bening' tersebut.

"Doain Sheila dan keluarganya supaya bisa, ya bisa-bisa tabah dan tetap ikhlas," ucapnya.

Raisa sendiri tidak menampik dirinya sangat sedih ketika mendapat kabar meninggalnya Vidi Aldiano.

Walau demikian, ada perasaan lega yang terselip karena kini mendiang sahabatnya itu tak lagi harus merasakan sakit.