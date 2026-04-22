Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Raisa Live in Concert 2026 Libatkan Anggun Hingga Ariel NOAH

Rabu, 22 April 2026 – 18:39 WIB
Raisa bersama Andi Rianto, Adryanto Pratono (JUNI Group), dan Ayu (Antara Suara) saat konferensi pers 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (22/4). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Raisa Live in Concert: Love & Let Go tidak lama lagi akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada 6-7 Juni 2026.

Menjelang konser, Juni Concert dan Antara Suara selaku promotor mengumumkan deretan kolaborator spesial yang akan tampil bersama Raisa dalam konser spesial tersebut.

Nama-nama besar seperti Anggun, Ariel NOAH, Rony Parulian, dan Barsena Bestandhi dipastikan akan berbagi panggung bersama Raisa dalam konser yang sangat dinantikan itu.

Raisa Live in Concert: Love & Let Go berlangsung selama dua hari dengan susunan penampil yang berbeda di
setiap harinya.

Pada 6 Juni 2026, Raisa siap berkolaborasi dengan Anggun, Ariel NOAH, dan Barsena.

Sementara pada 7 Juni 2026, Raisa tampil bersama Anggun, Rony Parulian, dan Barsena.

"Memilih kolaborator susah banget karena harus spesial dan enggak ketebak. Karena baru rilis ambiVert jadi kolaborasi sama yang ada dalam album. Sementara Ariel dan Anggun adalah dua whistlist aku, idola aku," kata Raisa di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (22/4).

Mengusung konsep emosional bertajuk Love & Let Go, konser tersebut akan menghadirkan pengalaman musikal yang lebih megah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raisa  Raisa Live in Concert  Raisa Live in Concert 2026  konser Raisa  Ariel Noah  anggun 
BERITA RAISA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp