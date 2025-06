Raisa Merayakan Perasaan Lewat Album ambiVert

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa akhirnya melanjutkan perjalanan musik lewat album terbaru yang berjudul ambiVert.

Album kelima dari penyanyi berusia 35 tersebut resmi dirilis oleh JUNI Records pada 25 Juni 2025.

"Semoga album ini disukai banyak orang, dan pesan lagu-lagu di dalamnya sampai ke hati pendengar," kata Raisa di Krapela, Jakarta Selatan, Rabu (25/6).

Album ambiVert dari Raisa bukan sekadar kelanjutan diskografi, tetapi penanda penting perjalanan sebagai penyanyi-penulis lagu yang selalu berhasil dalam melakukan penjelajahan rasa.

Mengungkapkan getar emosi yang samar, melalui potret musik yang beresonansi dengan banyak orang. Menjadikan karya-karya Raisa bagian dari pendengar. Hangat dan tidak berjarak.

AmbiVert bukan ambisi seorang Raisa. Album itu digarap tanpa tendensi dan ekspektasi yang berlebihan, tetapi justru semangat itu yang membuat ambiVert menjadi cermin jujur kedewasaan Raisa. Bukan saja dalam konteks sebagai musisi, tetapi manusia seutuhnya dengan segala perasaan yang dialami.

Album tersebut membawa Raisa melepas titel yang disematkan kepadanya selama ini, masuk ke dalam diri, menggali kembali reruntuhan peristiwa yang telah dialami dan menyatakan bahwa sejatinya memiliki luka yang sama.

“Saat awal masuk studio, aku benar-benar enggak mikir apa-apa. Enggak mikir pengin bikin album yang seperti ini atau seperti itu. Enggak sama sekali. I’ve got nothing to prove. Aku sudah punya empat album sebelumnya yang merepresentasikan stages of my life. Sekarang aku dalam fase tidak terbebani apa-apa dan hanya ingin jujur saja dalam menulis lagu,” beber Raisa.