JPNN.com - Entertainment - Musik

Raisa Segera Wujudkan Impian dalam Konser Love & Let Go

Kamis, 23 April 2026 – 13:13 WIB
Konferensi pers 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (22/4). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa akan mewujudkan salah satu impiannya dalam 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center, pada 6-7 Juni 2026.

Sebab, dalam konser tersebut, dia bakal berkolaborasi dengan penyanyi yang diidolakannya, Anggun C Sasmi.

"Mbak Anggun benar-benar idola aku," kata Raisa saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (22/4).

Baca Juga:

Pemilik album ambiVert itu tidak sabar bisa berkolaborasi dengan Anggun di atas panggung.

Menjelang konser, Raisa dan Anggun pun sudah mulai membahas persiapan hingga bertukar pikiran.

"Aku merasa Mbak Anggun cocok banget di beberapa lagu yang aku pilih ini dan dia juga sudah langsung semangat," ucap pelantun Anganku Anganmu tersebut.

Baca Juga:

Persiapan penampilan Anggun dalam konser Raisa berjalan dengan lancar.

Anggun yang menetap di Paris belakangan ini sibuk di Indonesia untuk kebutuhan film Para Perasuk.

