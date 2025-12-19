Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Raissa Anggiani Gelar Tur Kepada Yang Terhormat

Jumat, 19 Desember 2025 – 08:18 WIB
Raissa Anggiani Gelar Tur Kepada Yang Terhormat - JPNN.COM
Raissa Anggiani. Foto: Dok. Sony Music Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah 5 tahun berkarya dan tumbuh bersama pendengar, Raissa Anggiani kembali memperkenalkan album terbarunya, Kepada Yang Terhormat, melalui sebuah perjalanan tur.

Adapun Kepada Yang Terhormat Album Tour akan berlangsung dari Desember 2025 hingga Januari 2026 di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, serta dua kota tambahan yang diumumkan dalam waktu dekat.

Raissa Anggiani mengatakan, langkah ini bukan hanya rangkaian jadwal tampil melainkan cara untuk membawa pendengar memasuki dunia album yang ditulis dari ruang paling personal.

“Aku senang banget dan super excited. Ini hal yang dari dulu aku pengen lakuin. Deg-degan, tapi semoga semuanya lancar,” ungkap Raissa Anggiani.

Kepada Yang Terhormat sendiri berisi rangkaian cerita yang Raissa Anggiani gambarkan layaknya surat-surat yang tidak pernah sampai pada sosok yang dituju.

Album tersebut memotret perasaan yang diam, harapan yang ditahan, dan momen-momen kecil keseharian yang sering kali tidak terucap.

Dalam proses kreatifnya, Raissa Anggiani menulis dengan pendekatan penceritaan yang lebih bebas, jujur, dan reflektif sehingga menciptakan pengalaman mendengarkan yang terasa dekat sekaligus emosional.

Dari album tersebut, ada satu lagu yang kembali menarik perhatian Raissa untuk disorot, yaitu Baik Aku Mundur Pelan-Pelan.

TAGS   Raissa Anggiani  Lagu Raissa Anggiani  Album Raissa Anggiani  Tur Raissa Anggiani 
