Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Raja Abdullah Sebut Indonesia Punya Posisi Sangat Penting dalam Komunitas Muslim

Sabtu, 15 November 2025 – 09:29 WIB
Raja Abdullah Sebut Indonesia Punya Posisi Sangat Penting dalam Komunitas Muslim - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein dalam jamuan santap malam kenegaraan, pada Jumat (14/11) malam. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

jpnn.com, JAKARTA - Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam komunitas Muslim dunia, terutama dalam peran diplomatiknya pada masa-masa sulit.

Hal itu dia katakan saat dijamu oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam jamuan santap malam kenegaraan, pada Jumat (14/11).

“Kami selalu memandang Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari komunitas Muslim. Peran Indonesia dalam urusan internasional, terutama di bawah kepemimpinan Anda, di masa-masa sulit ini sangatlah penting,” ucap Raja Abdullah kepada Prabowo.

Baca Juga:

Dia menuturkan kehadirannya di Indonesia bukan hanya sebagai kepala negara, melainkan sebagai saudara yang ingin mempererat kembali ikatan historis kedua bangsa.

Raja Abdullah bilang bahwa bantuan Yordania kepada Indonesia pada masa sulit merupakan wujud persaudaraan sejati.

“Inilah yang dilakukan saudara terhadap satu sama lain dan hal ini tidak berubah. Saya sangat senang bisa kembali ke sini untuk memperkuat tidak hanya ikatan fisik antara kita berdua, tetapi juga antara kedua negara kita,” kata dia

Baca Juga:

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Indonesia memandang Yordania sebagai mitra penting dalam perjuangan perdamaian internasional, sekaligus sahabat dekat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Prabowo juga menekankan hubungan Indonesia dan Yordania bukan semata-mata hubungan diplomatik biasa, melainkan hubungan yang dibangun atas dasar persaudaraan yang kuat dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Raja Abdullah Yordania menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam komunitas Muslim dunia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein  Presiden Prabowo Subianto  Yordania-Indonesia  Komunitas Muslim 
BERITA RAJA YORDANIA ABDULLAH II BIN AL-HUSSEIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp