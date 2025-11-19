Raja Antoni: Muhammadiyah Majukan Kesejahteraan Bangsa Lewat Karya Nyata

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut menghadiri peringatan Milad Muhammadiyah ke-113 yang mengangkat tema ‘Memajukan Kesejahteraan Bangsa’.

Raja Antoni menilai tema ini sangat relevan dengan kontribusi nyata Muhammadiyah terhadap pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, hingga pembangunan sosial di Indonesia.

Acara Milad ke-113 digelar di Universitas Muhammadiyah Bandung, Selasa (18/11).

Baca Juga: Menhut Raja Juli Antoni Pastikan Pasar Karbon Berintegritas Tinggi dan Berkeadilan

Turut hadir dalam acara Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Wakil Presiden RI ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Raja Antoni menyampaikan apresiasinya atas perjalanan panjang Muhammadiyah sejak berdiri pada tahun 1912. Ia menegaskan bahwa semangat Muhammadiyah selama lebih dari satu abad telah menjadi kekuatan besar yang ikut membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan.

“Selama 113 tahun, Muhammadiyah telah menunjukkan teladan bagaimana ikhtiar memajukan kesejahteraan bangsa dijalankan melalui karya nyata—dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga dakwah kemanusiaan. Sebagai kader Muhammadiyah, saya bersyukur dapat terus membawa nilai-nilai itu dalam tugas saya di pemerintahan,” ujar Raja Antoni.

"Karena kesolehan Muhammadiyah adalah bagaimana kata-kata dapat diwujudkan dalam sosial, dan berdampak konkrit dalam kehidupan masyarakat,” sambungnya.

Sebagai Menteri Kehutanan, Raja Antoni juga menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan kehutanan yang tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat luas.