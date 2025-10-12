Close Banner Apps JPNN.com
Raja Juli Antoni: Jakarta Tunggu Sosok J, Kalau di Sulsel Menunggu Mister R

Minggu, 12 Oktober 2025 – 20:04 WIB
Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam acara silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Makassar, Sabtu (11/10/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Publik masih dibuat penasaran dengan sosok berinisial J yang tercantum di daftar kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030.

Selain sosok J, Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyebut terdapat sosok Mister R yang ditunggu di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal ini diungkapkan Raja Antoni dalam acara silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Makassar, Sabtu (11/10/2025).

Raja Antoni sambil tertawa mengatakan sosok R merupakan sosok di Sulawesi Selatan yang sedang ditunggu bergabung dalam PSI.

"Di Jakarta sekarang menunggu siapa Mister J, kalau di Sulawesi Selatan sedang menunggu siapa Mister R. Ah, masuk itu barang," ujar Raja Antoni yang disambut riuh tepuk tangan oleh peserta.

Raja Antoni tidak memerinci lebih jauh siapa sosok Mister R yang dimaksud.

Pada kesempatan tersebut dia mengingatkan alumni HMI tetap bekiprah dalam ranah politik dengan partai pilihan masing-masing. Namun, tidak membawa-bawa agama dalam politik.

"Jangan seret Islam sebagai kendaaran politik belaka," ujarnya.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni belum membeberkan sosok J dan juga Mister R di Sulsel.

