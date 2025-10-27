Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Raja Juli Antoni & Jokowi Bertemu di Solo, Ini yang Dibahas

Senin, 27 Oktober 2025 – 17:27 WIB
Raja Juli Antoni & Jokowi Bertemu di Solo, Ini yang Dibahas - JPNN.COM
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo di Solo, Minggu (26/10). Foto: Instagram @rajaantoni

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Pertemuan dilakukan di Solo, Jawa Tengah.

Sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi, Raja Juli Antoni menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Surakarta, Minggu (26/10).

"Di Solo selain hadir di acara Muhammadiyah, Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Bapak Presiden Ke-7, Bapak Jokowi," tulis Raja Juli Antoni di Instagram

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan itu mendapatkan sejumlah nasehat.

Selain itu, dia juga mendapatkan traktiran mie dari Jokowi.

"Terima Kasih atas nasehat -nasehat bapak yang bergizi dan traktiran bakmi yang enak," ujarnya.

Baca Juga:

Selain itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan, kondisi kesehatan Jokowi sudah makin membaik.

"Alhamdulillah kondisi beliau semakin membaik berkat doa kawan-kawan," tutupnya. (dil/jpnn)

Selain itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan, kondisi kesehatan Jokowi sudah makin membaik.

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raja Juli Antoni  PSI  Jokowi  Solo  Partai Solidaritas Indonesia 
BERITA RAJA JULI ANTONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp