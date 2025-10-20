Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Raja Juli Masuk Jajaran Menteri Terbaik, Kemenhut Berterima Kasih kepada Publik

Senin, 20 Oktober 2025 – 19:42 WIB
Menhut Raja Juli Antoni di Makassar, Sulsel, Jumat (10/10). Foto: Dokumentasi Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyampaikan apresiasi atas kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang berhasil masuk dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi.

Kepala Biro Humas Kementerian Kehutanan, Krisdianto mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran kementerian dalam menjaga dan mengelola sektor kehutanan secara berkelanjutan.

“Terima kasih atas kepercayaan publik kepada Kemenhut,” kata Krisdianto saat dihubungi wartawan, Senin (20/10).

Dalam survei IndoStrategi, Menteri Kehutanan Raja Julo Antoni masuk dalam jajaran menteri yang memiliki kinerja terbaik dalam survei yang dilakukan IndoStrategi. Untuk urutan pertama, Mendikdasmen unggul dengan meraih skor 3,35.

“Berdasarkan hasil penelitian kami, Abdul Mu’ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman saat memaparkan rilis survei di Jakarta Selatan, Jumat (17/10).

Ali menjelaskan capaian skor tertinggi kinerja menteri kabinet didasari atas capaian program prioritas di masing-masing kementerian.

"Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35," katanya. (dil/jpnn)

Daftar 10 besar menteri dengan kinerja terbaik:

