Raja Juli Masuk Kepengurusan HA IPB, Langsung Dikasih Kartu Pengurus

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni masuk dalam kepengerusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Alumni IPB (HA IPB) masa bakti 2025-2029.

Raja Juli bahkan langsung menerima kartu tanda pengurus sebagai simbol resmi keanggotan di HA IPB.

Proses penyerahan kartu dilakukan dalam rangkaian acara Pelantikan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Halalbihalal, dan Peluncuran Program Strategis HA IPB di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).

Raja Juli memang pernah menempuh pendidikan magister dalam program studi Sosiologi Pedesaan di IPB pada 2001 sebelum melanjutkan studi master ke Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris.

Raja Juli mengatakan momen pelantikan ini penting dalam memperkuat peran alumni IPB mendukung pembangunan nasional, di antaranya sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menyebut sinergi antaralumni sangat penting dalam menjawab tantangan kehutanan ke depan.

“IPB memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia kehutanan yang unggul. Dengan jejaring alumni yang kuat, mari mempercepat inovasi, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan sumber daya hutan Indonesia,” ujar Raja Juli.

Ketua Umum HA IPB periode 2025–2029 Fauzi Amron menyampaikan apresiasi atas bergabungnya Raja Juli ke organisasi yang dipimpinnya.