Raja Juli: Pak Presiden Minta Hati-Hati Terbitkan Izin PBPH, Amanah Saya Jaga Betul

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya berkomitmen menjaga kondisi hutan seperti arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma satu, jaga hutan, dan berani," kata Raja Juli dalam keterangan persnya, Kamis (4/12).

Raja Juli mengatakan Presiden Prabowo selalu mengingatkan kehati-hatian dalam menerbitkan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Raja Juli pun mengaku selama menjabat Menhut tidak ada satu pun izin PBPH baru yang diterbitkan untuk penebangan.

"Presiden juga memerintah untuk sangat berhati-hati menerbitkan perizinan. Amanah ini saya jaga betul," kata eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Raja Juli menyampaikan pihaknya juga sudah pencabutan 18 PBPH pada Februari lalu berkinerja buruk dan akan bertambah 20 izin lainnya.

"Presiden Prabowi jangan diragukan soal jaga hutan. Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit Ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal," ujarnya.

Menhut meminta dukungan dan doa publik agar terus menjalankan amanah yang diberikan Prabowo dalam menjaga hutan Indonesia.