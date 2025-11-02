Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Raja Keraton Surakarta Meninggal Dunia, Berikut Jadwal Pemakaman

Minggu, 02 November 2025 – 11:08 WIB
Suasana Kamandungan Keraton Surakarta Hadiningrat di Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/11/2025). Foto: Aris Wasita

jpnn.com - JAKARTA - Raja Keraton Surakarta Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi meninggal dunia di RS Indriati Solobaru Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (2/11).

Raja Keraton Surakarta tersebut meninggal pada usia 77 tahun.

Kabar meninggalnya Sinuhun dibenarkan oleh adik ipar PB XIII R.Ay Febri Hapsari Dipokusumo.

“Njih, nyuwun doanya (iya, minta doanya),” katanya melalui pesan singkat.

Kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy S Wirabhumi yang juga adik ipar raja mengaku menerima kabar tersebut pada pukul 07.40 WIB.

“Iya, ada informasi barusan. Ya, di rumah sakit (meninggalnya),” katanya.

Mengenai tata cara pemakaman, dikatakannya, akan menyesuaikan dengan adat Keraton Surakarta.

“Ada acara adat, semua sesuai upacara adat,” katanya.

Raja Keraton Surakarta Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi meninggal dunia pada usia 77 tahun.

