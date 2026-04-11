Raja Sapta Oktohari: Ketum Baru IPSI Harus Memiliki Kecintaan Kuat pada Pencak Silat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memaparkan kriteria ideal bagi sosok yang akan memimpin Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026-2030.

Menurutnya, pemimpin baru harus memiliki kecintaan yang mendalam terhadap olahraga bela diri asli Indonesia tersebut.

"(Pemimpin baru PB IPSI adalah) sosok yang mencintai olahraga pencak silat dengan kuat. Ia harus memiliki minat yang besar dan seperti yang disampaikan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tadi: harus memiliki panggilan jiwa," kata Okto sapaan Raja Sapta Oktohari, seusai menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu.

Ia menyampaikan hal tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai sosok pemimpin baru yang diharapkan dari hasil pemilihan Ketua Umum PB IPSI periode 2026-2030 melalui musyawarah nasional yang berlangsung pada 10-11 April.

IPSI akan memiliki ketua umum baru yang menggantikan Prabowo Subianto, yang telah memimpin PB IPSI selama sekitar lima periode sejak 2004.

Prabowo sendiri telah menyatakan tidak lagi bersedia menjadi Ketua Umum IPSI, namun memastikan tetap memberikan dukungan penuh terhadap pencak silat Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI.

Oktohari menginginkan sosok pemimpin baru IPSI memiliki panggilan jiwa seperti Prabowo Subianto, sehingga pencak silat benar-benar dikawal dengan hati dan kecintaan yang kuat agar olahraga tersebut semakin mendunia.

Menanggapi munculnya nama Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai kandidat yang difavoritkan untuk menjadi ketua umum baru PB IPSI, Oktohari mengatakan bahwa Sugiono bukan orang baru dalam dunia pencak silat karena saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PB IPSI.