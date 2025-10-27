RAJA Ungkap Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Korporasi dalam Paparan Publik Tahunan

jpnn.com - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) telah menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan dan Insidentil pada Senin (27/10/2025), wujud pemenuhan kewajiban sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kegiatan yang dihadiri jajaran direksi dan manajemen itu sekaligus menindaklanjuti permintaan BEI atas kenaikan signifikan harga saham perseroan dalam satu bulan terakhir.

Paparan Publik ini diselenggarakan secara daring dan memaparkan visi strategis, kinerja keuangan, serta perkembangan proyek-proyek utama perseroan.

Direktur RAJA Ogi Rulino menyampaikan bahwa sepanjang 2025 perseroan mencatat berbagai pencapaian penting di pasar modal Indonesia, termasuk keberhasilan RAJA masuk dalam indeks IDX80, serta anak usaha PT Raharja Energi Cepu (RATU) yang kurang dari satu tahun setelah IPO masuk ke dalam indeks MSCI Small Cap.

"Tahun ini kami juga telah menyelesaikan akuisisi Hafar Group bersama PT Petrosea Tbk sebagai langkah strategis untuk memasuki bisnis EPCI lepas pantai dan pengangkutan LNG (LNG shipping)," kata Ogi.

"Langkah ini tidak hanya memperluas portofolio di sektor EPCI dan perkapalan, tetapi juga memperkuat rantai pasok energi serta sinergi bisnis berkelanjutan di lingkungan RAJA Group," lanjutnya.

VP Finance & Investor Relations Aldila Ayudya menambahkan bahwa pada paruh pertama 2025 RAJA mencatat pendapatan sebesar USD 127,6 juta, tumbuh 3,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja keuangan empat tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan, didorong oleh pertumbuhan pesat di segmen downstream dan kontribusi stabil dari segmen midstream.