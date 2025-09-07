Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Rajawali O2C dan Bank Jatim Kompak Tembus Final Four Livoli Divisi Utama 2025

Minggu, 07 September 2025 – 23:13 WIB
Rajawali O2C dan Bank Jatim Kompak Tembus Final Four Livoli Divisi Utama 2025
Skuad Rajawali O2C saat berlaga pada ajang Livoli Divisi Utama 2025 di GOR Nambo, Tangerang, Minggu (7/9). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Rajawali O2C akhirnya memastikan diri melangkah ke final four Livoli Divisi Utama 2025.

Myrasuci Indriani dan kolega menjadi wakil dari wilayah barat setelah raih kemenangan atas Bank Jatim dengan skor 3-0 (25-21, 25,22, 25-13) di GOR Nambo, Tangerang, Minggu (7/9).

Hasil ini membuat tim asal Ciparay tersebut mengoleksi 11 poin dan unggul atas Bank Jatim serta TNI AL.

Rajawali O2C yang dilatih Octavian itu bersama Bank Jatim tembus babak Top 4.

Nasib sial menimpa TNI AL setelah di laga pemungkas telan kekalahan melawan Kharisma Premium dengan skor tipis 2-3 (22-25, 25-20, 25-22, 16-25, 10-15).

Hasil ini membuat skuad asuhan M. Ansori tidak mampu mengulang prestasi di 2024 dengan menjadi runner up.

Pertandingan Livoli Divisi Utama 2025 wilayah barat masih akan berlangsung Senin (8/9) untuk memperebutkan posisi pertama hingga keempat.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui layar kaca Moji TV atau streaming di Vidio.com. (pbvsi/mcr16/jpnn)

Tim voli putri Rajawali O2C tembus final four Livoli Divisi Utama 2025 setelah mengalahkan Bank Jatim, Minggu (7/9)

