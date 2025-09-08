Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Rajiv Bakal Diperiksa Terkait Dana CSR BI? Begini Kata KPK

Senin, 08 September 2025 – 18:32 WIB
Rajiv Bakal Diperiksa Terkait Dana CSR BI? Begini Kata KPK - JPNN.COM
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com, JAKARTA - KPK membuka peluang memeriksa anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem Rajiv dalam pengusutan perkara korupsi dan pencucian uang dana CSR BI-OJK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan penanganan perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik masih fokus pada perkara dua tersangka yakni Satori dan Heri Gunawan.

Baca Juga:

“Jika sudah ada jadwalnya, kami infokan kembali,” kata Budi, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

KPK belum mengagendakan pemeriksaan ulang Satori dan Heri Gunawan. Keduanya kompak mangkir dari agenda pemeriksaan pada pekan lalu.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika disinggung apakah nantinya bakal memeriksa Rajiv menjawab secara diplomatis. Dia memastikan penyidik bakal memeriksa pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga:

“Sedang berproses, kita tunggu saja hasil penyidikannya,” kata Fitroh. (dil/jpnn)

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika disinggung apakah nantinya bakal memeriksa Rajiv menjawab begini

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rajiv  NasDem  csr bi  Dana Csr  KPK  korupsi 
BERITA RAJIV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp