Rajiv Bakal Diperiksa Terkait Dana CSR BI? Begini Kata KPK

Senin, 08 September 2025 – 18:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KPK membuka peluang memeriksa anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem Rajiv dalam pengusutan perkara korupsi dan pencucian uang dana CSR BI-OJK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan penanganan perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik masih fokus pada perkara dua tersangka yakni Satori dan Heri Gunawan.

“Jika sudah ada jadwalnya, kami infokan kembali,” kata Budi, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

KPK belum mengagendakan pemeriksaan ulang Satori dan Heri Gunawan. Keduanya kompak mangkir dari agenda pemeriksaan pada pekan lalu.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika disinggung apakah nantinya bakal memeriksa Rajiv menjawab secara diplomatis. Dia memastikan penyidik bakal memeriksa pihak-pihak yang terlibat.

“Sedang berproses, kita tunggu saja hasil penyidikannya,” kata Fitroh. (dil/jpnn)