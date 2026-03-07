Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rajiv DPR Berikan PIP Hingga KIP Untuk Anak Korban Terdampak Longsor di Cisarua Bandung Barat

Sabtu, 07 Maret 2026 – 08:52 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Rajiv memberikan bantuan tunai pendidikan melalui program Indonesia pintar (PIP) kepada anak-anak korban terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat (6/3/2026). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Rajiv memberikan bantuan tunai pendidikan melalui program Indonesia pintar (PIP) kepada anak-anak korban terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Penyaluran bantuan tunai pendidikan melalui PIP itu disampaikan Rajiv saat berbuka puasa bersama korban terdampak bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat pada Jumat, 6 Maret 2026.

Dia berkomitmen untuk membantu anak-anak korban terdampak bencana longsor.

"Di sini yang terdampak korban, anak-anak sekolah SD, SMP dan SMA ini dapat PIP dari saya, masukin semuanya ke PIP sampai sekolahnya tuntas. Jadi, benar-benar yang terdampak bencana, apalagi kalau anak ini yatim piatu. Saya minta didata sehingga bisa mendapatkan program itu," kata Rajiv.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Rajiv memberikan bantuan tunai pendidikan melalui program Indonesia pintar (PIP) kepada anak-anak korban terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Foto: Dok. DPR RI

Untuk itu, Rajiv meminta kepada kepala desa supaya melakukan pendataan terhadap anak-anak korban terdampak bencana longsor untuk mendapatkan program Indonesia pintar (PIP).

Bahkan, Rajiv menegaskan akan membantu sampai tuntas pendidikan anak korban terdampak yang kehilangan orang tuanya atau yatim piatu.

TAGS   Rajiv DPR  DPR  KIP  Longsor  Bandung Barat 
