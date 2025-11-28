Rajiv DPR Minta Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus perusakan kebun teh milik PTPN I Regional II Malabar di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Dia menegaskan penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi bohir atau aktor intelektual di balik rangkaian perusakan tersebut.

“Kerusakan belasan hektare ini bukan pekerjaan kecil. Ada pola, ada pendanaan, dan jelas ada kepentingan. Saya minta polisi mengungkap siapa dalangnya,” ujar Rajiv, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga: Rajiv DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra

“Jangan hanya berhenti pada pelaksana di lapangan. Publik berhak tahu siapa yang menggerakkan dan siapa yang menikmati manfaat dari kerusakan ini,” imbuhnya.

Rajiv menegaskan hal tersebut setelah menerima laporan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan pada Kamis, (27/11 2025) di Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan.

Tim gabungan dari Polresta Bandung dan Polsek Pangalengan mengecek langsung lokasi perkebunan teh yang rusak.

Baca Juga: Rajiv DPR Apresiasi Polri Atas Gerakan Pangan Murah di Seluruh Indonesia

Hasil olah TKP menunjukkan kerusakan parah di tiga blok lahan.

Di Blok Bojong Waru, Kampung Bojong Waru, petugas menemukan kebun teh seluas sekitar lima hektare dengan kondisi batang yang dipotong dari pangkal dan dibiarkan mengering.