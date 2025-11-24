Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Raker Komisi I Bareng Menhan dan Panglima TNI Tertutup Bagi Umum

Senin, 24 November 2025 – 14:11 WIB
Raker Komisi I Bareng Menhan dan Panglima TNI Tertutup Bagi Umum - JPNN.COM
Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Ketua Komisi I Utut Adianto menjadi legislator yang memimpin Raker yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Utut sebelum rapat dinyatakan tertutup menekankan pentingnya memperkuat persatuan nasional.

Baca Juga:

"Sebelum kita mulai, rasanya sedikit dari pimpinan, kita ini memang ke depan harus makin merajut persatuan nasional kita," kata dia, Senin.

Utut melanjutkan semangat persatuan sejalan dengan semangat yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto sejak memimpin Indonesia. 

"Semangat yang kita baca dari Bapak Presiden itu me-restart, me-reset kilometer nol, saling memaafkan menatap masa depan. Mudah-mudahan ini bisa jadi panduan kita bersama," ujarnya.

Baca Juga:

Utut selanjutnya mengatakan Raker dengan Sjafrie dan Agus dihadiri 25 legislator dari delapan fraksi di DPR.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu kemudian mengetuk sekali palu sebagai tanda Raker dimulai dan tertutup bagi umum.

Ketua Komisi I Utut Adianto menyebutkan Raker pihaknya bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dilakukan secara tertutup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   raker Komisi I DPR  Komisi I Dpr  Menhan  Panglima TNI  DPR RI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp