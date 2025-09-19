Rakercab 2025, SPPIB DPC PT JAI Berkomitmen Menyokong Pertumbuhan Ekonomi

jpnn.com - Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu (SPPIB) DPC PT Jasa Armada Indonesia Tbk (JAI) meneguhkan komitmen dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di sektor kepelabuhan.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) 2025 SPPIB DPC PT JAI di Bumi Gumati, Sentul, Bogor pada Rabu (17/9/2025).

Forum itu dihadiri Direktur Utama PT JAI Shanti Puruhita, Direktur Armada dan Operasi Arief Hermawan, Direktur Keuangan dan SDM Dessy Emastari, Ketua DPC JAI Agung Subali, Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim, serta Ketua Umum DPP SPPI Bersatu Dodi Nurdiana.

Adapun isu strategis yang mengemuka adalah tentang rencana penguatan sinergi antara JAI dan PT Pelindo Marine Service (PMS). Keduanya bernaung di bawah subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) yang saat ini membawahi delapan anak perusahaan di sektor jasa kemaritiman.

"Sinergi antara JAI dan PMS membuka peluang untuk memperkuat aset, memperluas struktur organisasi, serta membuat operasional lebih lincah dalam meraih pasar baru," kata Santi Puruhita dalam forum itu, dikutip dari siaran pers.

Sementara itu, Ketua DPC JAI Agung Subali menegaskan bahwa dukungan karyawan menjadi bagian penting dari langkah transformasi korporasi.

"Apa pun bentuk integrasi ke depan, sebagai keluarga besar Pelindo kami harus ikut menyokong. Tujuannya jelas, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai anak bangsa, kami punya tanggung jawab nyata di dalamnya," tutur Agung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum FPPI Nova Sofyan Hakim menyampaikan bahwa pengurus serikat harus mengambil peran sebagai mitra strategis manajemen.