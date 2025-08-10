Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Rakernas NasDem Ditutup, Paloh Yakin Target 2029 Tercapai

Minggu, 10 Agustus 2025 – 18:09 WIB
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menutup pelaksanaan Rakernas I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (10/8). Source for JPNN

jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan Rakarnas I partainya menghasilkan keyakinan bahwa seluruh elemen parpol berkelir biru itu bisa mencapai target pada Pemilu 2029.

Dia berkata demikian saat resmi menutup pelaksanaan Rakernas I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (10/8).

"Tekad dan semangat seluruh kader membuktikan bahwa NasDem ialah partai yang terus bergerak memperkuat keyakinan dan militansi," ujar Paloh dalam keterangan pers DPP NasDem, Minggu.

Pemilik Media Group itu mengatakan kekuatan utama NasDem ialah soliditas dan konsisten terhadap cita-cita demi mencapai target Pemilu 2029.

"Partai ini milik kita bersama, lahir dari niat tulus untuk mengabdi pada bangsa. Setiap usaha dan jerih payah kita tidak akan sia-sia,” kata Paloh dalam pidatonya menutup Rakernas.

Pria kelahiran Aceh itu masih dalam pidatonya menyoroti pula soal dominasi generasi muda pada Pemilu 2029.

NasDem, katanya, harus bisa memadukan dan membina kader muda dari saat ini demi mencapai target pada Pemilu 2029.

Diketahui, partai dengan jargon Restorasi Indonesia menargetkan menembus posisi tiga besar dalam Pemilu 2029.

