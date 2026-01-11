Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Rakernas PDIP: Megawati Foto Bareng Wartawan, Lalu Dapat Kecupan dari Dua Anaknya

Minggu, 11 Januari 2026 – 22:56 WIB
Rakernas PDIP: Megawati Foto Bareng Wartawan, Lalu Dapat Kecupan dari Dua Anaknya - JPNN.COM
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama anaknya, M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kecupan dari kedua buah hatinya, M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah pelaksanaan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Dalam dokumentasi acara, Megawati tampak berdiri di tengah dengan mengenakan busana merah khas partai. 

Nanan sapaan Prananda Prabowo dan Puan terlihat mencium pipi Megawati dari sisi kanan dan kiri secara bersamaan.

Baca Juga:

Megawati terlihat tersenyum ketika menerima kecupan dua anaknya yang juga berstatus Ketua DPP PDIP.

Adapun, momen Megawati dikecup dua anaknya setelah Presiden kelima RI itu berfoto bersama dengan awak media dan tim komunikasi politik PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertindak langsung sebagai pengarah gaya ketika Megawati berfoto bersama wartawan dan tim komunikasi.

Baca Juga:

Diketahui, PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya dalam Rakernas yang dilaksanakan dari 10-12 Januari 2026.

Adapun, Satyam Eva Jayate adalah slogan berbahasa Sanskerta yang artinya "Kebenaran akan Menang".

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terlihat tersenyum ketika menerima kecupan dua anaknya, M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rakernas PDIP  Megawati Soekarnoputri  Megawati  PDIP 
BERITA RAKERNAS PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp