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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan 10 Poin Penting Bangun Kota Tangguh

Jumat, 03 Juli 2026 – 10:22 WIB
Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan 10 Poin Penting Bangun Kota Tangguh - JPNN.COM
Rakernas XVIII APEKSI 2026 menghasilkan 10 rekomendasi. Foto: dok APEKSI

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam menyampaikan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI menghasilkan 10 rekomendasi. 

Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Masukan yang dirumuskan dalam Rakernas diharapkan menjadi bagian dari penguatan kebijakan nasional,” ungkap Alwis saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI, Kamis (3/7). 

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Rakernas XVIII APEKSI menegaskan ketangguhan kota tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga mencakup ketahanan fiskal, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, serta kolaborasi antarpemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda dipastikan hadir dalam Rakernas XVIII APEKSI mewakili 98 kota anggota APEKSI. Karnaval budaya diperkirakan melibatkan sekitar 2.800 peserta, sementara Indonesia City Expo dan bazar menghadirkan 375 pelaku UMKM. 

“Pemerintah Kota Medan memperkirakan penyelenggaraan Rakernas akan mendorong perputaran ekonomi hingga sekitar Rp 72 miliar,” kata Alwis.

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Adapun sepuluh rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi agenda advokasi APEKSI kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah kota untuk mewujudkan kota-kota yang semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat.

Rangkaian kegiatan Rakernas XVIII APEKSI yang diselenggarakan pada 28 Juni–4 Juli 2026 menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat jejaring, dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan perkotaan. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam menyampaikan bahwa Rakernas XVIII APEKSI menghasilkan 10 rekomendasi

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TAGS   Apeksi  Rakernas XVIII APEKSI  pemerintah kota  Rakernas  Pelayanan Publik 
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