Rakernis Ditregident Korlantas Difokuskan Bangun Sistem Pelayanan Berintegritas

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pada 11–13 November 2025 bertempat di Hotel Aryaduta, Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan itu mengusung tema “Revitalisasi Ditregident Korlantas Polri Mendukung Reformasi Polri Kaitannya Transformasi Polri.”

Rakernis tersebut diikuti oleh seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda se-Indonesia, serta pejabat utama Korlantas Polri dan jajaran Ditregident.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menegaskan bahwa rakernis kali ini difokuskan pada upaya membangun sistem integritas di bidang pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar revitalisasi Ditregident dalam mendukung reformasi Polri, khususnya di sektor pelayanan publik.

“Revitalisasi Ditregident bukan sekadar pembenahan sistem, tetapi membangun budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh lini pelayanan. Kami ingin seluruh jajaran memahami bahwa transformasi Polri harus dimulai dari pelayanan publik yang berintegritas dan transparan,” ujar Wibowo.

Dia menyebut berbagai pencapaian ditregident dalam bidang digitalisasi pelayanan publik. Melalui inovasi seperti SINAR (SIM Nasional Presisi), SIGNAL (Samsat Digital Nasional), dan E-BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Elektronik), Ditregident Korlantas Polri telah berhasil menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas pungli.

“Pelayanan digital Ditregident saat ini telah diapresiasi masyarakat karena memberikan kemudahan yang nyata. Masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan, cukup melalui aplikasi resmi Polri, proses bisa dilakukan secara online, transparan, dan akuntabel,” jelas dia.