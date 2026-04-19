Rakerwil PSI Lampung: Kaesang Perkenalkan Senator Bustami Zainudin Sebagai Kader

Minggu, 19 April 2026 – 21:17 WIB

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarap memperkenalkan Anggota DPD RI Bustami Zainudin sebagai salah satu kader PSI baru yang berasal Lampung.

Hal itu dikatakan Kaesang saat memberikan arahan dalam Rakerwil dan Pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Minggu (19/4).

“Hari ini saya kenalkan dulu kader terbaru dari Lampung yakni Anggota DPD RI Pak Zainudin. Hebat juga PSI ini ada DPD RI,” ujarnya.

Kaesang juga berharap ke depan Bustami Zainudin bisa maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari PSI.

“Semoga nanti bisa maju DPR RI lewat PSI,” sambung Kaesang.

Menurut Kaesang, Bustami telah menyatakan kesiapan untuk aktif membesarkan partai dengan berkeliling ke 15 kabupaten/kota di Lampung.

“Beliau sudah commit kepada saya untuk loyal kepada PSI, jadi silakan dikolaborasikan dengan Pak Bustami. Saya rasa beliau orangnya terbuka,” kata Kaesang.

Ia juga meminta seluruh Ketua DPC PSI di kabupaten/kota untuk tidak ragu menjalin kolaborasi dengan Bustami.