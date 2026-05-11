Rakhmad Afifudin Dinilai Mampu Membawa Finnet Lebih Inklusif

jpnn.com - Di tengah dinamika di sektor keuangan, Rakhmad Tunggal Afifudin sebagai Direktur Utama PT Finnet Indonesia dinilai mampu perusahaan tidak hanya bertumbuh secara bisnis.

Namun, bisa memperluas dampak sosial melalui penguatan inklusi keuangan.

Berkat kepemimpinan Rakhmad Tunggal Afifudin yang adaptif, berbasis data, dan mampu membangun resiliensi mendapat pengakuan yang luas dan diapresiasi banyak pihak.

Terbaru, Rakhmad meraih penghargaan 'Indonesia Best 50 CEO Awards 2026' kategori The Most Innovation.

Rakhmad melihat mandat Finnet untuk mendorong inklusi keuangan nasional sebagai tanggung jawab strategis yang harus dijalankan secara konkret.

Buka Akses Bagi yang Terpinggirkan

Sebagai anak usaha TelkomGroup, Finnet merangkul salah satu kelompok yang terpinggirkan selama ini adalah kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Di balik kontribusi besar mereka terhadap devisa negara, masih banyak PMI yang menghadapi kesulitan mengakses layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau. Prosedur rumit serta biaya tinggi kerap menjadi hambatan.