JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Rakor Penanggulangan Karhutla, Kalteng Tegaskan Komitmen Berkolaborasi Bareng BMKG & BNPB

Jumat, 08 Agustus 2025 – 12:11 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (7/8/2025). Foto: dok Pemprov Kalteng

jpnn.com, PALANGKARAYA - Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (7/8/2025).

Menteri Hanif menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Rapat digelar di Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II Kantor Gubernur Kalteng.

Menteri Hanif didampingi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Gubernur Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Kalteng, serta Bupati dan Wali Kota se-Kalteng.

BMKG mencatat kemarau tahun ini bersifat normal, tetapi potensi kebakaran tetap tinggi terutama di wilayah gambut.

Menteri Hanif menegaskan tugas utama KLHK dalam penanganan Karhutla merujuk pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025.

“KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla”, tutur Menteri Hanif.

Upaya Nyata Gubernur Agustiar Sabran 

