Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Rakorwil PSI Bengkulu: Kaesang Tegaskan Gajah Tidak Boleh Kalah

Jumat, 17 Juli 2026 – 21:36 WIB
Rakorwil PSI Bengkulu: Kaesang Tegaskan Gajah Tidak Boleh Kalah - JPNN.COM
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI dan melantik ketua DPW, DPD dan DPC PSI provinsi Bengkulu, Jumat (17/7/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, BENGKULU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI dan melantik ketua DPW, DPD dan DPC PSI provinsi Bengkulu, Jumat (17/7).

Dalam arahannya Kaesang memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh kader dan pengurus PSI Provinsi Bengkulu dalam membangun organisasi di daerah.

"Jadi saya rasa di Provinsi Bengkulu Insyaallah PSI bisa jadi pemenang. Masa gajah kalah sama yang lain?” ucap Kaesang.

Baca Juga:

Kaesang juga meminta kader tetap bekerja keras untuk memastikan kemenangan pada Pemilu 2029.

"Kita tetap perlu melakukan kerja politik dalam 2-3 tahun ini,” tegas Kaesang.

Kaesang menegaskan kekuatan struktur partai merupakan fondasi utama untuk memenangkan kepercayaan masyarakat dan menghadapi berbagai agenda politik ke depan.

Baca Juga:

“Karena itu seluruh pengurus harus segera memperluas pembentukan kepengurusan hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di desa dan kelurahan, bahkan membentuk koordinator hingga tingkat Rukun Tetangga (RT),” kata Kaesang.

Kaesang mengingatkan agar seluruh jajaran partai tidak cepat berpuas diri dan terus memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah sebagai persiapan menghadapi verifikasi faktual serta Pemilu 2029 yang akan datang.

Dalam arahannya Kaesang memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh kader dan pengurus PSI Provinsi Bengkulu dalam membangun organisasi di daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang  PSI  Bengkulu  Kaesang Pangarep  Partai Solidaritas Indonesia 
BERITA KAESANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp