Raksasa Finansial Bersatu: ICE dan OKX Bentuk Joint Venture Tokenisasi Pasar Modal

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur New York Andrew M. Cuomo ditunjuk memimpin joint venture baru antara ICE dan OKX, sebuah entitas yang dirancang menjadi broker-dealer teregulasi di AS guna menjembatani pasar modal tradisional dan aset digital.

Entitas baru ini ditargetkan beroperasi sebagai broker-dealer dan futures commission merchant (FCM) resmi di Amerika Serikat.

Melalui integrasi ini, lebih dari 120 juta pengguna OKX di seluruh dunia nantinya dapat mengakses pasar berjangka ICE dan pasar ekuitas New York Stock Exchange (NYSE) yang dikonversi ke dalam format token digital.

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Langkah strategis ini merupakan kelanjutan dari investasi minoritas senilai 200 juta dolar AS oleh ICE ke OKX pada Maret 2026 lalu, yang menempatkan valuasi platform blockchain tersebut pada angka 25 miliar dolar AS.

Selain tokenisasi saham, perusahaan patungan ini tengah mematangkan izin untuk memperluas produk kontrak berjangka (perpetual futures) komoditas seperti minyak bumi.

"Kemitraan ini menyatukan teknologi blockchain kelas dunia milik OKX dengan infrastruktur pasar tepercaya milik ICE untuk membantu membangun sistem keuangan yang lebih modern, transparan, dan tangguh," ujar Andrew M. Cuomo dalam keterangan resminya.

Ia menegaskan fokus utama inisiatif ini adalah pemanfaatan teknologi blockchain pada kelas aset tradisional, bukan sekadar komoditas kripto biasa.(ray/jpnn)