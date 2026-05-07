Rakyat Bisa Tenang, KSSK Ungkap Kondisi Fiskal, Moneter, hingga Sektor Keuangan Aman

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan memasuki April 2026, dinamika konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Namun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 Indonesia tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

KSSK juga akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

Di samping itu, KSSK juga melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota maupun dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Global masih penuh ketidakpastian, kami akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kami lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen,” kata Menkeu yang juga selaku Koordinator KSSK dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Bendahara negara menambahkan pihaknya tetap akan meninjau kondisi perekonomian lebih lanjut pada triwulan kedua tahun ini, dengan tetap mewaspadai risiko yang mungkin muncul dan variabel makro yang ada.

“Kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan kepada perekonomian di triwulan kedua 2026,” ujar Purbaya.

Dia melanjutkan dari sisi fiskal, ia menegaskan bahwa percepatan belanja cukup kuat, didukung pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, belanja barang melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta bansos lainnya.